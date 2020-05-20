شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 26 من النهاية.. السيد مؤنس يكتشف علاقة غفران بالواحة والماسونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مكالمة للسيد غفران رئيس تكتل "إينرجيكو" -فى الحلقة الـ26 من مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف- عن علاقته بتكتل الواحة واتصاله بهم بل أنه أحد أفراد التنظيم الماسوني، واستمع السيد مؤنس "أحمد وفيق" للمكالمة، حيث إنه طلب من رجاله مراقبة السيد غفران "أيمن الشيوي"، في نفس الوقت ينقذ دكتور نصير (حسام داغر) سهر الصايغ من وقوعها في الصحراء، ولكنها تطلب منه توفير حديد لتصنيع "e c" ومسدس لحام بشري، لكنه يؤكد لها بأن هذه الأشياء لدي عصابات وتجار مخدرات وتصر على ترك المكان، لكن الدكتور نصير بعدما تتطلع "صباح" على مكانه وما يفعله يهددها ويحاول قتلها.



حلقة 26 (2)

كانت الحلقة الحلقة 26 من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، بدأت بدفن "صباح " سهر الصايغ للروبوت زين بعدما قتله الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وتقوم بدفنه في الصحراء وهي منهارة وفي حالة هيستيرية، وتسير في الصحراء ثم تقع من شدة الإعياء والحزن.

أما السيد مؤنس يذهب للدورون الذي جاء فيه فارس من تكتل الواحة بعد إصلاحه ويطلب من مساعديه معرفة أى اتصال بالواحة، أما يسر فيصطحب ناهد السباعي إلى الشقة التي أعدها لها وتشكره.

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حلقة 26 (3)

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.