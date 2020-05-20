طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة: "أصل أنا غبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الإعلامي طارق علام فيديو نادر من برنامجه " كلام من ذهب"، عبر حسابه الخاص على انستجرام.
وكتب طارق علام: "من عدة سنوات قابلت شاب صدفة في الشارع أصبح من نجوم رمضان السنة دي مين هو".
وظهر في الفيديو الفنان خالد سرحان، وفشل في الإجابة عن سؤال طارق علام: " ما هو الشيئ اللي لو أخذت منه يزيد ولو زودته ينقص"، فرد خالد سرحان: "معلش أصل أنا غبي".
وظهر سرحان في الفيديو على موتوسيكل وعلق عليه قائلا: " معرفش سعره كام بابا اللي بيشتريلي".
خالد سرحان يشارك هذا العام في مسلسل خيانة عهد مع النجمة يسرا من إخراج سامح عبدالعزيز.
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