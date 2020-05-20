طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة: "أصل أنا غبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الإعلامي طارق علام فيديو نادر من برنامجه " كلام من ذهب"، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

وكتب طارق علام: "من عدة سنوات قابلت شاب صدفة في الشارع أصبح من نجوم رمضان السنة دي مين هو".

وظهر في الفيديو الفنان خالد سرحان، وفشل في الإجابة عن سؤال طارق علام: " ما هو الشيئ اللي لو أخذت منه يزيد ولو زودته ينقص"، فرد خالد سرحان: "معلش أصل أنا غبي".

وظهر سرحان في الفيديو على موتوسيكل وعلق عليه قائلا: " معرفش سعره كام بابا اللي بيشتريلي".

خالد سرحان يشارك هذا العام في مسلسل خيانة عهد مع النجمة يسرا من إخراج سامح عبدالعزيز.