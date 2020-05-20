محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان "أبو"، جمهوره ومتابعيه صورة له رفقة مولودته، عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وعلق أبو على الصورة قائلًا: "أبو ليال".

وكانت آخر أعمال "أبو" أغنية "حبيبي يا ليل"، من كلماته وألحانه وتوزيع روبرت كمال، وقُمت في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو ينشر أول صورة مع مولودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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