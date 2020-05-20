محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لقناة "أون"، بموقع تويتر، فيديو ترويجي لحفلة الفنان تامر حسني في عيد الفطر. وكتب حساب القناة: "حفل أول يوم العيد للنجم تامر حسني الساعة 10:00 مساءًا على شاشة ON". آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم الفلوس من بطولته إلى جانب زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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