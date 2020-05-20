خالد سليم يعزي أسرة الشيخ صالح كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، صورة للشيخ صالح كامل ينعيه بها. وكتب سليم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشيخ صالح كامل، خالص عزائي لأسرته الكريمة، وأسال الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان". وأفادت قناة العربية السعودية، في نبأ لها، مساء أمس الإثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام، وزوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.

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