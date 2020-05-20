محمد هنيدي يتفاعل مع حملة " أبطال الخير" ويختار بطله الخاص.. تعرف عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد هنيدي في حملة "أبطال الخير"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، واختار الدكتور محمد مشالي، بطلًا.

وغرد "هنيدي"، بفيديو قائلًا: "أنا اخترت الدكتور محمد مشالي، قضى 40 سنة في الخير وفي ناس كتير بتسمع عنه وناس مبتسمعش، أنت بطل في عيون كل مريض ساعدته وفي عيون كل شخص سمع عنك، شكرًا دكتور محمد مشالي".

ووجه حديثه للجمهور قائلًا: "شاركوا في حملة تويتر وقولنا على بطلك في رمضان هو مين على الهاشتاج #أبطال_الخير".

الدكتور محمد مشالي، المقلب بدكتور الغلابة، عُرف بتقديمه الخدمة الطبية بأسعار زهيدة وبالمجان على مدار سنوات طويلة، جعلت منه نموذجًا يحتذى به.