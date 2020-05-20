محمد اسماعيل - القاهرة - ( رويترز):
العربات الحربية الشهيرة في "فيلم بن هور" إنتاج عام 1959، والطريق المرصوف بالحجارة الصفراء في الفيلم الخيالي "ساحر أوز" إنتاج 1939، عاودت الظهور على الشاشة الفضية في اليابان بعدما بدأت دور العرض تعيد فتح أبوابها بتشكيلة من أفلام هوليوود الكلاسيكية.
ومن بين الأفلام التي تعرض في اليابان الآن "شرق عدن" (1955) من بطولة النجم الراحل جيمس دين وفيلم الجريمة "بوني وكلايد" (1969) وفيلم "الجحيم المرتفع" (1974)، بعد أن أعادت سلسلة دور عرض توهو السينمائية فتح 10 من بين 66 دار عرض في مناطق اعتبرت آمنة نسبيا من فيروس كورونا.
وقالت شركة توهو التي تدير أيضا استوديو للإنتاج، إنها ستعيد فتح 23 دار عرض أخرى يوم الجمعة في مقاطعات رفعت فيها الحكومة حالة الطوارئ.
وتطبق دور عرض توهو، التي أغلقت أبوابها في 18 أبريل، إجراءات سلامة تشمل ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين وإلزام الموظفين والمشاهدين بارتداء الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر أفلام كلاسيكية أمريكية في دور العرض اليابانية مع رفع الإغلاق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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