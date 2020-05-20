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أحمد صلاح حسني يرتكب جريمة قتل ثانية في الحلقة 27 من الفتوة

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عقب حصول عزمي ( أحمد صلاح حسني ) على لقب الفتوة بعد محاولة قتله لحسن الجبالي ( ياسر جلال )، قرر التخلص ايضًا من أكبر منافس وأشد عدو له وهو فرج

( ضياء عبد الخالق ) كبير المشاديد. 

 

فبعد لقاء بينهم في أحد الخمارات صباحًا يذكره عزمي بأنه لا ينسى من خانوه ويأخذ حقه حتى

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ولو بعد حين وقرر الاستغناء عن خدمات فرج وفي النهاية أخبره بأن الخمر الذي احتساه به سم قاتل. 

 

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

 

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