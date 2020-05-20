فن ومشاهير

فيديو.. إليسا تطرح برومو أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي"

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طرحت الفنانة إليسا مقطع غنائي من أغنيتها المنتظرة "قهوة الماضي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت إليسا على الفيديو قائلة:"عدت من الاستوديو بعد الاستماع إلى

الإصدار النهائي من قهوة الماضي قبل تسليمه إلى شركة روتانا".

الأغنية من كلمات:سهام شعشاع وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: كميل خوري، وقد أعلنت مسبقاً

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انها ستكون ضمن ألبومها الجديد، بالإضافة إلى طرحها مؤخراً أغنية "هنغني كمان وكمان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة،  وهي من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامي دهيمة.

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