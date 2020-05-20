فيديو.. إليسا تطرح برومو أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي"

طرحت الفنانة إليسا مقطع غنائي من أغنيتها المنتظرة "قهوة الماضي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علقت إليسا على الفيديو قائلة:"عدت من الاستوديو بعد الاستماع إلىالإصدار النهائي من قهوة الماضي قبل تسليمه إلى شركة روتانا".
الأغنية من كلمات:سهام شعشاع وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: كميل خوري، وقد أعلنت مسبقاً
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