طرحت الفنانة إليسا مقطع غنائي من أغنيتها المنتظرة "قهوة الماضي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت إليسا على الفيديو قائلة:"عدت من الاستوديو بعد الاستماع إلى الإصدار النهائي من قهوة الماضي قبل تسليمه إلى شركة روتانا". الإصدار النهائي من قهوة الماضي قبل تسليمه إلى شركة روتانا". الأغنية من كلمات:سهام شعشاع وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: كميل خوري، وقد أعلنت مسبقاً Advertisements انها ستكون ضمن ألبومها الجديد، بالإضافة إلى طرحها مؤخراً أغنية "هنغني كمان وكمان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة، وهي من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامي دهيمة. انها ستكون ضمن ألبومها الجديد، بالإضافة إلى طرحها مؤخراً أغنية "هنغني كمان وكمان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة، وهي من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامي دهيمة. View this post on Instagram Just got back from the studio after listening to the final version of #AhwitElMadi before delivering the master to @RotanaMusic I promise a small teaser very soon 🤗 ‪@cha3cha3_siham ‬ ‪@MohamedRahim ‬ ‪@CKmusicpro #elissazkh #elissakh A post shared by Elissa (@elissazkh) on May 19, 2020 at 10:30am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إليسا تطرح برومو أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.