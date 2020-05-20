إجهاض مي عمر في الحلقة 27 من الفتوة

عقب وفاة حورية والده حسن الجبالي ( إنعام سالوسة ) تقضي ليل ( مي عمر ) بعض الوقت في منزل زوجها التي تظن أنه مات هو الأخر وتعود بمفردها لمنزل والدها.
تستوقفها إحدى السيدات في الحي لمواساتها في وفاة زوجها وحماتها ولكن سرعان ما تتكاثر عليها النساء ويخطفونها في منطقة لا يراهم فيها أحد ويضربونها حتى يُجهض الحمل.
تدخل ليل في حالة من الحزن الشديدة بسبب فقدانها زوجها وابنها وتتهم سيد اللبان ( رياض الخولي ) في مقتل جنينها.
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
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