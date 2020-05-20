أصالة لشقيقها: لولا وجودك ماكان للأمان مكان في حياتي

وجهت الفنانة أصالة لأخيها كلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت أصالة لأخيها قائلة:" لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان في حياتي كلّها على الإطّلاق .. أنت الطيّب الكريم الحنون الّذي تتمنّاه إبناً لهاكلّ أُمّ .. وأخاً شهماً أمين تحلم فيه كلّ أخت .. أنت أخي الحبيب القريب .. وأنّت أبي الّذي قرّر أنّ يكون أعزّ صّديق .. معاً دائماً ياأجمل خال لأبنائي الّذين يرونك أيضاً كما أراك .. وأنا دائماً صوتك وأنت الّذي تُحرّك وتسيطر وتستوعب وتُشجّع لنبقى دائماً أنت وأنا قدوة للنّجاح وللعزيمة وللسموّ ..أحبّك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطّيبهم ياأخي".
يذكر ان أصالة قد طرحت أخر أغنياتها "شامخ" وذل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة.
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