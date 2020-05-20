وفاة عادل أنور متأثرًا بعد خطبة هدى المفتي .. أبرز أحداث الحلقة الـ26 من فالنتينو

تدور أحداث الحلقة السادسة والعشرون من المسلسل الرمضاني "فالنتينو"، برفض وفاء صادق (جيلان) الزواج من محمد كيلاني (ارشميدس) نجل دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) و الزعيم عادل إمام (فالنتينو)، وذلك بعد مشادة بين أرشميدس وطليق (جيلان) والذى حضر إلى المدرسة ليجد (أرشميدس) يقدم وردة حمراء لها.



وتتابع الحلقة بإنهاء (عفاف عصمت) المشاجرة بينهم وتطلب من

(جيلان) الزواج من (أرشميدس) ولكنا ترفض عرض الزواج من ابنها.

وتشهد الحلقة وفاة عادل أنور الدكتور (عبد العزيز) حزناً بعد علمه خطبة هدى المفتي (نبوية) على عمرو وهبة (هاني)، وذلك لحبه الشديد لها، وخلال سفره إلى البلد أصابته نوب قلبية وتوفى، حيث حاول الركاب إسعافه ولكنه

فارق الحياة.

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يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، دالياالبحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني، وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاءعمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.