ممثل خليجي شهير يثير قلق محبيه على حالته الصحية.. وهكذا ردّ

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل السعودي ​خالد سامي​ قلق محبيه على حالته الصحية، بعد معاناته من فشل كلوي إثر تدهور حالة الكبد لديه.

وطمأن سامي محبيه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "إلى جميع من سأل عني الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله، سأستأنف العلاج بعد أزمة كورونا بإذن الله، شاكراً ومقدر لجميع من دعا لي، الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن، خالد سامي".

وقد تطور الوضع الصحي لسامي خلال العام الماضي، وعانى من فشل كلوي إثر تدهور حالة الكبد لديه، ممَّا جعله يدخل المستشفى بمدينة جدة في السعودية، خلال شهر رمضان الماضي، وتم الإعلان مؤخراً إستعداده للسفر الى الصين للخضوع لجراحة زرع كلى، بعد أن كشفت زوجته أن الديوان الملكي السعودي سيساعد في تحمُّل جزء من نفقات علاجه، غير أنه أرجأ السفر حالياً بسبب أزمة فيروس كورونا.

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