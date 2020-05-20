كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد زاهر عن "فتحي البرنس": جسدت الشخصية الأكثر شرا في تاريخ الدراما العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفنان أحمد زاهر، أن شخصية "فتحي" الذي قام بتقديمها في مسلسل "البرنس" تعد من الشخصيات الأكثر شرًا في تاريخ الدراما المصرية والعربية، مؤكدًا: "لقد جسدت أكثر الشخصيات شرًا".

وأشار أحمد زاهر ََخلال لقائه في برنامج" التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن كل صفات الشر تجمعت في شخصيته بمسلسل البرنس، لافتًا إلى أن الشخصية التي جسدها، لا تحمل أي صفات الإنسانية.

وتحدث أحمد زاهر عن تأثير الشخصية عليه، لافتًا إلى أنه كان يتعامل مع أسرته بشخصية فتحي، حيث قال :"الشخصية أثرت في علاقتى بالبيت، كنت واخد فتحي معايا البيت وعايش بيه"، وذلك لأن المسلسل استغرق تصويره لمدة أربعة أشهر.

كما أشاد بالمخرج محمد سامي،حيث وصفه بأنه معجون بالفن، وهدية للممثل في موقع التصوير بسبب توجيهاته المستمرة لهم.