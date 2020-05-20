تراند اليوم : العسيلي: مطربو المهرجانات خلقوا لونا جديدا من الفن في مصر

رفض الفنان محمود العسيلي، أي محاولة لمنع أو وقف مطربي المهرجانات خاصة وأنهم خلقوا لون جديد من الفن لمصر، قائلا: “انا ضد منع أو وقف أو حجر وهما خلقوا لون لمصر، والكلمات اللي بيقولوها جاية من المجتمع، وأنا ضد الحجر على أي حد عشان الحاجة اللي بيقدمها وما دام الناس بتحبهم وبتسمعهم يبقوا ناجحين”.

وأكد الفنان محمود العسيلى، في لقاء ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة ايناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، أن مطربي المهرجانات حققوا ارقام نجاح أضعاف ما يقدمونه هم من الطرب العادي، مضيفا: “بتوع المهرجانات حققوا اضعاف اللى احنا بنحققه وهما بيمثلوا حاجة مهمة ومينفعش نتجاهلها و90 % من الشعب المصري بيسمعهم وارقاهم أضعاف اضعافنا”.

وتابع: “مطربي المهرجانات بقوا موضة ومعظمهم بيبقى تقليعة ولكن فى ناس بتعمل حاجات كويسة زي أوكا واورتيجة والمدفعجية وحسن شاكوش”، مؤكدا أن الكثير منهم موهبين وجمال وبيمثلوا جزء مهم من ثقافة بلدنا اللي موجودة الان، وأوضح أن البعض منهم قوي للغاية وسيستمر والباقي موضة وستختفي، مختتما “الجامد هيفضل مكانه”.