تراند اليوم : “المنسى” يداهم وكر للتكفيريين فى الحلقة 26 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الثلاثاء، التى جاءت تحت عنوان “رجالة منسى”، وشهدت الحلقة عملية مداهمة رجال الكتيبة 103 بقيادة “المنسى” لأحد الأوكار التى يختبئ بها التكفيريين، ونجحت عملية المداهمة بدون خسائر للجيش.

وفى لفتة إنسانية نجد “المنسى” أثناء عملية مداهمة الوكر الإرهابى يجد إحدى السيدات السيناويات وأطفالها متواجدة بالقرب من وكر الإرهابيين، ويستطيع إنقاذهم دون أن يمسسهم شر.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.