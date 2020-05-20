نائب الرئيس الأمريكي: جميع الولايات الخمسين تعيد فتح اقتصاداتها بشكل جزئي المزيد

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، إن جميع الولايات الخمسين ستعيد فتح اقتصاداتها بشكل جزئي، لإنهاء الإغلاق المفروض إثر جائحة كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده حققت تقدما رائعا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن ولايات عديدة بالبلاد نجحت في احتواء الوباء.

وأوضح ترامب، أن عقار هيدروكسي كلوروكين يعزز من مستوى السلامة للوقاية من فيروس كورونا، وسجلت الولايات المتحدة نحو 1.53 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألفا و978 وفاة.