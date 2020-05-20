صراع جديد ومحتدم بين أحمد زاهر ومحمد رمضان على الطفلة مريم في "البرنس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحظى مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان بمتابعة جماهيرية كبيرة ليس في مصر فقط ولكنه تخطى الحدود ويتفاعل معه العديد من الجمهور العربي في الدول المختلفة إضافة للعديد من المشاهير.

ودخلت الحلقة الـ 26 دائرة اهتمام الجمهور بعدما شهدت الكثير من الأحداث المثيرة التي كشفت عن مواجهة قوية بين فتحي "أحمد زاهر" ورضوان "محمد رمضان" ستؤدي لاحتدام الصراع واقتراب النهاية بينهما.

وواصل الفنان المصري أحمد زاهر، الذي يجسد شخصية "فتحي" صراعه مع رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" في إطار بحثهما عن الطفلة "مريم"، حيث يبحث عنها فتحي لمساومة الثاني عليها كي يبتعد عن الانتقام منه ومن أشقائه، والثاني يبحث عنها لأنها ابنته التي تركها ودخل السجن ولكن تم إلقاؤها في الشارع.

القصة بدأت بذهاب فتحي لأحد الأشخاص الذي يدعى "كيلاني" ويعرف مكان "مريم" ابنة رضوان البرنس وتسلم منه طفلة وحصل على مليوني جنيه إلا أن الأول اكتشف أن هذا الشخص خدعه وأعطاه طفلة من أطفال الشوارع كي يحصل على المبلغ المالي الضخم وبالفعل حدث الأمر وفر هاربًا.

المثير في هذه المشاهد أن فتحي اكتشف الخدعة ولكن سبقه "حمادة" الذي يعمل معه ولكن لصالح رضوان البرنس "محمد رمضان" فراقب جميع الخطوات التي تحدث ووصل إلى المرأة التي تتبنى الطفلة والتي خدعه بها " كيلاني" للحصول على المبلغ، ويتفاجأ فتحي بوجود حمادة مع رضوان وهو ما جعل تعابير وجهه تحمل ردود فعل غريبة.

Advertisements

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي دشن المغردون وسم باسم #فتحي تفاعلوا من خلاله مع الحلقة وموقفه الذي سيفعله حيال "حماده" محمد مهران في الحلقة المقبلة، وقال أحد المغردين: "فتحي مثل فان غال يدري انه غلط بس يكابر حلها مع رضوان يا فتحي جيت للموت برجلك"، بينما أضاف آخر قائلًا في تعليق على صور نشرها: "وضع حمادة مع فتحي في حلقة بكره وهو مع #البرنس".

وكان من بين التعليقات أيضًا: "فتحي ده بيفكرني بناس اعرفها في حياتي حواليهم ناس كتير وكلهم بيخزوقووه"، و"#البرنس فتحى وياسر لما شافوا حماده مع رضوان"، و"#البرنس انا ناطر اشوف مرت فتحي لما تعرف انه هو اللي ما ايب عيال شنو بتسوي"، وفتحي: الواد سرق مني 2 مليون جنيه.. فدوه: أنا اللي كشفت الحكاية.. فتحي: ربنا ياخذك".

من جانبه دخل الفنان محمد رمضان على خط التفاعل وعلق على هذا المشهد من خلال صورة له نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، فكتب قائلًا: "تفتكروا رضوان وحماده هيلاقوا مريم؟ وفتحي ... فتحي هيعمل ايه لما شاف حماده مع رضوان؟ #البرنس".

المسلسل من بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.