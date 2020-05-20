فهرية أفجان: إبني يفضل والده علي.. وهكذا يتصرف عندما يراه في التلفاز

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التركية الشابة فهرية أفجان عن تفاصيل جديدة تتعلق بطفلها "كاران" الذي يصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل في كل مرة تقوم بنشر صور خاصة به، وتحدثت عن علاقة طفلها بوالده الفنان بوراك أوزجيفيت.

وذكرت أفجان أن ابنها كاران يحب والده أكثر منها، رغم بقاء زوجها خارج المنزل في أغلب الوقت لاشغاله في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "المؤسس عثمان"، والذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأضافت الفنانة التركية أن كاران قريب جدًا من والده رغم محبتها الكبيرة له وعلقت:" يبكي كثيرًا عندما يغادر المنزل ويبتعد عنه، أما أنا فأحيانًا لا يسأل عن غيابي رغم أننا نبقى سويًا غالبية الوقت".

وتابعت:"عندما نذكر اسم بوراك يضحك لوحده، أما عندما يرى مسلسله على التلفاز فيركض ليجلس أمام الشاشة الكبيرة وكلما ظهر والده يؤشر عليه ويضحك".

وتتواجد فهرية أفجان حاليًا داخل الحجر المنزلي ولا تغادره لتحمي نفسها وطفلها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، أما زوجها بوراك فيترك المنزل بسبب التزامه التصوير وقالت: "بوراك يخاف على نفسه كثيرًا ويلتزم كل الإرشادات الطبية اللازمة".

وقبل أيام قليلة احتفلت الفنانة بعد تصدر مسلسل زوجها "قيامة عثمان" نسب المشاهدات في تركيا عقب عرض الحلقة الـ 20 منه، إضافة إلى تصدره منصات مواقع التواصل في الوطن العربي.

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وذكرت تقارير محلية أن حلقة "قيامة عثمان" نالت ما يفوق العشرين بالمئة؛ ما يعني أنه أصبح قريبًا من كسر الرقم القياسي الذي يحتفظ به مسلسل (العشق الممنوع) منذ ١٠ سنوات، والذي وحده من تجاوزت نسب مشاهداته الـ ٢٥ بالمئة. ليكتسح بوراك جميع منافسيه في الوقت الحالي.

وتغنّت فهرية أفجان بالنجاح الكبير الذي حققه زوجها ووصفته بالممثل الأول والأكثر نجاحًا في تركيا، حيث قالت: "لكل من يشكك بأنه الأول، نسب المشاهدات حددت ذلك، بوراك يكسر كل الأرقام ويثبت أنه الأفضل في قلوب الأتراك".

وأضافت: "مبروك حبيبي، لا شك أنك سعيد للغاية، وأخيرًا يمكنك أن تصرخ بأعلى صوتك تفتخر بهذا الإنجاز الذي تستحقه".

ويروي "قيامة عثمان" الأحداث التاريخية لتأسيس الدولة العثمانية والشخصيات المهمة التي لعبت دورا كبيرا في تكوين الدولة، وتحالف قبائلها تحت راية واحدة على يد عثمان الغازي ابن أرطغرل.