الحلقة 26 من مسلسل النهاية.. سهر الصايغ تدفن الروبوت زين فى الصحراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الحلقة 26 من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، بدفن "صباح " سهر الصايغ للروبوت زين بعدما قتله الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وتقوم بدفنه في الصحراء وهي منهارة وفي حالة هيستيرية، وتسير في الصحراء ثم تقع من شدة الإعياء والحزن.
سهر الصايغ تدفن الروبوت زين بعد مقتله
السيد مؤنس يذهب للدورون الذي جاء فيه فارس من تكتل الواحة بعد إصلاحه ويطلب من مساعديه معرفة أى اتصال بالواحة، أما يسر فيصطحب ناهد السباعي إلى الشقة التي أعدها لها وتشكره.
ناهد السباعي
مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.
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