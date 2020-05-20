شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يقتل عبير صبرى فى الحلقة 26 من مسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "خيانة عهد" قيام خالد سرحان بقتل زوجته عبير صبري بعد اكتشافه خيانتها مع رجل الأعمال مجدي الصياد، حيث استدرج سرحان عبير صبري إلى شارع مظلم وقام بضربها بطفاية الحريق الخاصة بالسيارة على رأسها، وقام بسرقة هاتفها ومجوهراتها لتشك النيابة بأنه حادث سرقة.

وفي الوقت الذي نفذ فيه عملية القتل كانت يسرا على علم بموعد تنفيذه العملية لذا قامت بإرسال جومانا مراد خلف خالد سرحان لتصوره فيديو وهو يقوم بقتل عبير صبرى، وهو ما نجحت به وأرسلت ليسرا الفيديو في وقتها.

وتظاهر سرحان أمام النيابة بحزنه على رحيل زوجته حتى لا يكتشف أحد أنه وراء الجريمة، فيما انهار أولاده سارة وعلي بعد علمهما بمقتل والدتهما على يد مجهول.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.