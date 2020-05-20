شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 26.. معركة نارية لمنسي ورجاله للقضاء على تكفيريين البرث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث بدأت الحلقة باستعدادات المقدم منسى – أمير كرارة ورجاله لترتيب مربع البرث ووضع الأسلحة والذخيرة وبناء معسكر كامل التفاصيل للقضاء على التكفيريين المتمركزين هناك، كما واصل منسى ورجاله التدريب نهاراً والحراسة المكان ليلاً ليكونوا مستعدين لأى هجوم.





وعلى جانب آخر، تستعد مجموعة من التكفيريين التابعين للإرهابي أبو بكر البغدادى في سيناء ويرأسهم أبو أسامة الأمير الجديد، لعملية انتحارية بعبوات ناسفة جديدة شديدة الانفجار، يتم تخزينها في "نجع شبانة"، فضلا عن تزويد الدوريات الحراسة والرصد.

واستعد المقدم أحمد منسى ورجاله للقضاء على التكفيريين الذين يتخذون الجبل مأوى لهم، واختار مجموعة من رجالة في عملية تمشيط وتصفية التكفيريين، حيث بدأ منسى في توزيع الجنود والضباط في مجموعات حول اللمنزل الذى يتخذه التكفيريون ساتر لهم، وقاموا بالسيطرة على المنزل من كل اتجاه ودارت معركة نارية بطلها منسى ورجاله، وسحقوا التكفيريين وقضوا عليهم جميعا.

وأثناء هجوم منسى كان التكفيريون قد وضعوا عبوة ناسفة على أحد أبواب منزل رجل سيناوى ومعه زوجته وأولاده لمحاولة تعجيز قوات منسى من تصفيتهم والقضاء عليهم، وفى لفتة إنسانية ورغم الهجوم إلا أن منسى ورجاله قاموا بحماية المدنيين من العبوات ومروا بسلام لمنفذ آمن.





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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.