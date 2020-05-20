شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. خالد سرحان بعد فشله فى إجابة سؤال برنامج كلام من ذهب: "أنا غبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو نادر ظهر الفنان خالد سرحان، فى إحدى حلقات برنامج "كلام من ذهب" الذى كان يقدمه الإعلامى طارق علام، فى تسعينيات القرن الماضى وأوائل الألفية الجديدة، حيث كشف عنه الإعلامى طارق علام.





وظهر سرحان فى الفيديو النادر مع صديقه، وهما يركبان دراجة بخارية "موتوسيكل" ليسأله علام "غالى الموتوسيكل ده" ليرد عليه خالد، قائلا: "والله مش عارف بابا هو اللى بيشتريلى"، بينما وجه علام سؤال الحلقة التى كانت إجابته "جنيه ذهب" إلى خالد، قائلا: "حاجة ناخد منها تزيد ونزودها تنقص؟".. وبعد محاولات من التفكير فى الإجابة باءت بالفشل، رد سرحان إجابة غريبة وغير متوقعة، قائلا: "أنا عايز أقولك حاجة.. أصل أنا غبى".

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الإعلامى طارق علام أعاد نشر الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلا: "من عدة سنوات قابلت شاب صدفه فى الشارع.. أصبح من نجوم رمضان السنة دى"، موجها تساؤلا للجمهور: "مين هو".





ويشارك النجم خالد سرحان فى موسم دراما رمضان هذا العام خلال أحداث مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة الكبيرة يسرا، ويعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف مساء، ويشارك يسرا، فى البطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، خالد سرحان، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، من تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.





وشهدت الحلقة 25 من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف خالد سرحان فضيحة زوجته الجنسية مع رجل الأعمال مجدي الصياد، حيث أرسل له خطابا به "فلاشة" تحتوى على الفيديو الفاضح. وقام سرحان بالذهاب إلي يسرا وإخبارها بالفضيحة وأنه يفكر في قتلها إلا أنها رفضت وطلبت منه الانتقام منها بدون ذكر اسم العيلة في الأمر خوفا من الفضائح، فيما قامت بإقناع عبير صبرى بالرجوع له ضمن خطة يسرا للانتقام منها.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام حلا شيحة من جومانة مراد أن تقوم بإجهاض زوجة طليق حلا "عزت" وذلك انتقاما منه على طردها من المنزل.



