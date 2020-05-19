الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/20 12:00 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تحذيرا بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفنها البحرية العسكرية في المياه الدولية ومضيق هرمز.
وأوضحت، أن السفن المسلحة التي تقترب لمسافة 100 متر ربما تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية، توقيف سفينة بها 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب.
وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن مكونات الأسلحة المصادرة من تصميم وتصنيع إيراني وتضم 3 صواريخ إيرانية سطح جو.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الأسلحة الإيرانية التي تمت مصادرتها في بحر العرب كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تحذر من الاقتراب لمسافة أقل من 100 متر من سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية والمضائق المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.