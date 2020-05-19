السقا ينتصر على ستيفاني صليبا.. والأخيرة تربط زواجها بالفوز بهذا التحدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا مساء الثلاثاء، ضيفة على برنامج المسابقات "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان مغربي ضيفتها ومواطنتها ستيفاني صليبا بمقدمة عادية، حيث لم تتطرق إلى أعمالها الفنية مثل باقي النجمات، قائلة: "معانا ومع السقا اللي زي القمر.. اللى بتفهم في الموضة بالوراثة.. اللي عايشة حياتها على إنستغرام وتيك توك.. ستيفاني صليبا".

وظهرت ستيفاني خلال البرنامج بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت "جمبسوت" موف، وانتعلت معه حذاء أسود، وسخرت من سؤال رزان حول استعدادها لبطل البرنامج السقا؟، فأجابت قائلة:"مين السقا دا؟".

وبدأ التحدي بين النجمين ستيفاني والسقا بمباراة ضربات جزاء، ما مكّن السقا من الفوز بسهولة، ومن ثم فازت صليبا بتحدي "الكرة والجردل" والذي اعتمد على الدقة في إسقاط الكرة بالتوقيت المناسب.

واستغل السقا اعتماد التحدي الثالث "ناقصها إيه" على قوة الملاحظة وانتصر على ستيفاني التي أبدت منافسة قوية ضده، أما التحدي الرابع "امشي عدل" فكان الأصعب على النجمة اللبنانية حيث يعتمد على المشي فوق خط مستقيم عرضه بقدر قدم إنسان، ما سهّل الفوز للسقا.

وتحايلت ستيفاني على السقا من أجل تركها تربح في التحدي الخامس، رابطة زواجها بالفوز بتحدي الوزن، قائلة: "أحمد عاوزة أقولك حاجة.. لو أنا هخسر الرهان دا أنا محدش هيتجوزني بقى"، ليرد السقا عليها ساخراً: "ليه عشان مبتعرفيش توزني.. متخافيش الجواز مش بالوزن".

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وضحت ستيفاني بأناقة ملابسها من أجل الفوز بالتحدي السادس والأخير، والذي اعتمد على إنهاء بكرة لصق أولاً، ما جعلها تلف اللصق على ساقها حتى تنتهي منه أولاً، لكن السقا نجح في الانتصار بالحلقة.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.