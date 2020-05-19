نبيلة عبيد: "سكر زيادة" لم يفشل.. وتعلق على مشاركتها في مقلب رامز جلال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، إنها لا تعتبر الإخفاق الذي يتحدث عنه البعض على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض في دراما رمضان الجاري ويشهد عودتها بعد غياب طويل وأول تعاون بينها وبين الفنانة نادية الجندي، بمثابة فشل، موضحة أنه من الصعب أن يتفق جمهور السوشال ميديا على عمل واحد.

وأضافت نبيلة عبيد في تصريح لـ"فوشيا" أن الحصول على آراء منطقية من جانب جمهور السوشال ميديا فقط أمر غير منطقي وأنها تلقت ردود فعل جيدة للغاية من جانب الكثيرين، لافتة إلى أنها تميل لجمهور الشارع في تقييم العمل لأن جمهور السوشال ميديا افتراضي.

وعن ظهورها مع رامز جلال في مقلب "رامز مجنون رسمي"، قالت نبيلة عبيد إنها تحترم رامز جلال كشخص وأحبته كثيرًا بعدما تعاطف مع موقفها كونها كانت خائفة من المقلب في بدايته، موجهة له الشكر على موقفه الذي وصفته بالنبيل والإنساني.

وكشفت نبيلة عبيد عن سبب غيابها الطويل عن الظهور في أعمال فنية قائلة إنها لم تجد سيناريو مناسبا خلال الفترة الماضية موضحة أنها كانت تبحث عن النص الجيد والفكرة المختلفة والأهم من ذلك الظهور بعمل يحترم تاريخها الفني.

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وأكدت نبيلة عبيد أن ظهورها في "سكر زيادة" إضافة كبيرة لها خاصة أن الشركة المنتجة بقيادة المنتج اللبناني صادق الصباح وفرت كافة الإمكانيات لإنجاح العمل حتى في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، مشددة على أن مسلسل "سكر زيادة" كان سيحمل الكثير من المفاجآت لولا ظهور "كورونا" الذي ألغى ظهور الكثير من ضيوف الشرف بالمسلسل.

ووعدت نبيلة عبيد جمهورها بعدم الغياب مجددًا كل هذه الفترة، لافتة إلى أن الغياب لن يتكرر كونها تحمل في جعبتها طاقة فنية كبيرة ما يجعلها ترغب في التواجد كل موسم رمضاني.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة جماعية بين النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، ويشاركهما هالة فاخر وسميحة أيوب، والمسلسل مأخوذ من فورمات أميركي تدور أحداثه فى إطار كوميدي، حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنهما اشترتا الفيلا ذاتها وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.