شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 26.. وفاء صادق ترفض الزواج من محمد كيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "فلانتينو"، رفض جيلان " وفاء صادق" الزواج من ارشميدس "محمد كيلاني" ابن مس عفاف "دلال عبد العزيز" وذلك بعد مشادة حدثت بين أرشميدس وطليق جيلان والذى حضر إلى المدرسة ليجد أرشميدس يقدم وردة حمراء لجيلان في المدرسة.

وقامت دلال عبد العزيز بفض المشاجرة بينهما وطلبت يد جيلان لنجلها أرشميدس لتضع حدا لما يحدث، لكن جيلان رفضت عرضها الزواج من ابنها أرشميدس.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.