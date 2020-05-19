شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ضيف شرف الحلقة 26 من مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم ماجد المصرى ضيف شرف فى الحلقة 26 من مسلسل ‏‏"لما كنا صغيرين" بطولة النجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد ‏النبوى، وجسد المصرى شخصية اللواء أحمد العتال مدير الإدارة ‏العامة لمباحث القاهرة، ويحقق فى القضايا التى تضمنتها الأحداث ‏مثل مقتل "نهى" نسرين أمين و"وائل" كريم قاسم، وعلاقة "سليم" ‏محمود حميدة بتجارة المخدرات.‏

جدير بالذكر حقق مسلسل «لما كنا صغيرين» رد فعل كبير خلال ‏الموسم الرمضاني الحالي، وبينما تحدث البعض عن كون التمثيل ‏أحد أهم أسباب نجاح العمل، وكذلك القصة والحبكة الدرامية وعدم ‏اللجؤ اللي المط والتطويل في الأحداث التي تتصاعد سريعا في كل ‏الحلقات وهو ما جعل المشاهد يواصل متابعه الحلقات يوميا دون ‏ملل.‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 وهو بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوي ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎