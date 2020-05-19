شكرا لقرائتكم خبر عن "فلانتينو" الحلقة 26.. وفاة د.عبد العزيز حزنا على خطبة هدى المفتى من عمرو وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "فلانتينو" وفاة الدكتور عبد العزيز "عادل أنور" وذلك حزنا على خطبة نبوية "هدى المفتي" من عمرو وهبة، وذلك لأنه كان يحبها حبا شديدا وعندما علم بالخبر تأثر بشدة وسافر إلى البلد وخلال الطريق أصابته نوبة وتوفى، حيث حاول الركاب إسعافه ولكنه فارق الحياة ، ويبدو أن الخبر وصل إلى شقيقة عمرو وهبة وهو ما دفعها للاتصال بنوبية والتي كانت بصحبة وهبة لتختتم الحلقة وهدى المفتي تصرخ من المفاجأة "مات"!!.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.