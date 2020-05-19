شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تامر حسنى يوعد جمهوره بحفلة من نوع خاص أول أيام العيد على شاشة ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى، حفل أول أيام اليوم على شاشة قناة ON E من مسرح الصوت والضوء وطالب جمهوره بإرسال طلبات الأغاني والأسئلة عبر الصفحة.

وقال النجم تامر حسنى، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "مساءكم أبيض يا أغلى الناس.. إن شاء الله هعيد عليكم ومعاكم على شاشة On المصرية بحفله من نوع خاص أول يوم العيد وإن شاء الله هيتحقق من خلالها تبرعات لمتضرري وباء كورونا وعلى صفحات On Eاطلبوا الأغاني والأسئلة اللي عايزينها أنا تحت أمرك الجمهور العسل أنت وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على كل مصر والعالم العربي وعلى الدنيا كلها ويا رب كل حد فيكوا طلب حاجه من ربنا في شهر رمضان الفضيل.. ربنا يكرمه بيها ويحقق له اللهم آمين".

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تامر حسنى

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".

يتعاون النجم تامر حسني مع الملحن محمد رحيم في أغنية جديدة تحمل اسم "أجمل ناس"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب، حيث يجتمع تامر حسنى مع رحيم بعد غياب، ليقدما أغنية جديدة سوياً تحمل معانى راقية ومميزة.