شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور "قرصان" فى الحلقة 26 من مسلسل "عمر ودياب".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع برجوعهما للعمل سويا بعد خلافهما على عربية الكبدة في الحلقة السابقة وانفصالهما عن بعض .

ويقابل على ربيع، محمد أنور الذى يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة بدور ممثل ويطلب منه ربيع العمل معه ولكن الأخير رفض وأخبره أنه من الممكن أن يعمل معه "لبيس"، وقام على ربيع بتلبيس محمد أنور قرصانا لتنفيذ أحد المشاهد عند مقابلة خطيبته قائلا له نصا: "عشان تغرق في حبك" .

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واحتوت الحلقة السابقة من مسلسل "عمر ودياب"على العديد من الاحداث من ضمنها انفصال بعضمها عن الآخر بسبب اختلافهم على عربية الكبدة وبدأ كل منهم في عمل مختلف عن الآخر، حيث عمل مصطفى خاطر ميكب ارتيست حيث جاءت له عروسة الأمر الذى أدى إلى اصطدامه أول ما رآها، بينما اشتغل على ربيع سمسار عقارات.

وكانت الحلقة السابفة شهدت العديد من الأحداث أهمها ترخيص عربية الكبدة تنفيذ لقرار أهالى الحى، وتفاجأ الثنائى بعد قرار الترخيص بمنافسة أحد الأشخاص لهم الأمر الذى جعلهم لايعملان، واختلف كل منهم على الأموال بخصوص عربية الكبدة وأدى إلى انفصالهم عن بعض.

مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة، حيث يعرض على شاشة الأولى فى تمام الساعة الـ6.30 مساء، بينما يذاع على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ9 مساء، بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.