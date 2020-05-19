أصالة فى رسالة حب لشقيقها: لولا وجودك فى حياتى ما كان للأمان مكان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة السورية أصالة نصري رسالة حب جديدة لشقيقها، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام. وكتبت أصالة على الصورة التي ظهرت فيها وهي تحتضن أخيها قائلة: "لولا وجودك في حياتي ما كان للأمان مكان في حياتي كلّها على الإطّلاق.. أنت الطيّب الكريم الحنون الّذي تتمنّاه إبناً لها كلّ أُمّ .. وأخاً شهماً أمين تحلم فيه كلّ أخت.. أنت أخي الحبيب القريب.. وأنّت أبي الّذي قرّر أنّ يكون أعزّ صّديق.. معاً دائماً يا أجمل خال لأبنائي الّذين يرونك أيضاً كما أراك.. وأنا دائماً صوتك وأنت الّذي تُحرّك وتسيطر وتستوعب وتُشجّع لنبقى دائماً أنت وأنا قدوة للنّجاح وللعزيمة وللسموّ.. أحبّك وأفخر بك يا أجمل شباب العالم وأطّيبهم يا أخي".

وحرصت أصالة على نعى الشيخ صالح كامل، والذى توفى مساء أمس الاثنين، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة له، وعلقت عليها: "بمنتهى الحزن تلقّينا هذا الخبر المُحزن المُؤسف.. رحيل رجل من كبار رجال الأعمال المكافحين النّاجحين.. كان طيّباً ودوداً.. وأباً يقدّم النّصيحة ويحتوى.. رحمه الله وأعان أهله والكثيرين منّ مُحبّيه ومنّ عاشوا تحت ظلّه.. وللسّعودية بجميع أنحائها تعازينا وبالغ حزننا وأسفنا".





وكانت النجمة السورية أصالة نصرى قررت الاحتفال بعيد ميلادها، يوم الجمعة الماضي، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، وشاركت صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى حرمتها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.