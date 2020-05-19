شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم وأنغام ينعيان الشيخ صالح كامل ويقدمان العزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجمان خالد سليم، وأنغام على نعى رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 79 عاما، مقدمين العزاء لأسرته الكريمة وحرمه الفنانة صفاء أبو السعود، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب خالد، عبر حسابه على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشيخ صالح كامل، خالص عزائى لأسرته الكريمة.. وأسال الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان".





فيما قالت أنغام: "الشيخ صالح كامل، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، خالص العزاء لعائلته الكريمة والسيدة حرمه وأبنائه".

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ودفن صباح اليوم رجل الأعمال الشهير صالح كامل، الذى توفى أمس الاثنين عن عمر يناهز 79عاما، وسط تواجد كثير من وسائل الإعلام والصحفيين وبعض المقربين منه، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من محبين الشيخ.

ويعد صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين فى مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م فى مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى كامل تعليمه الابتدائى والمتوسط فى مكة المكرمة والطائف، والثانوى بجدة، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963، أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودى وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل فى وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل فى وزارة المالية، ترك العمل الحكومى واتجه إلى القطاع الخاص، الذى توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة فى المملكة وفى نحو 45 دولة حول العالم.