شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إفيهات حمادة فى مسلسل "بـ 100 وش" مادة خصبة لهزار الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفنان إسلام إبراهيم أن يجذب أنظار المشاهدين لشخصية "حمادة" الذى يجسدها في مسلسل "بـ 100 وش"، مبدين إعجابهم بطريقة تمثيله وأدائه السهل خصوصا إلقائه الإفيهات بين الجمل في المسلسل، ويوميا بعد انتهاء الحلقة يأخذ المتابعون إفيهات إسلام إبراهيم التي قالها ويتم تداولها بكثرة على فيس بوك، حيث طالبوا بعد انتهاء المسلسل كتابة إيفيهات "حمادة" في قاموس لاستخدامها في حياتهم اليومية لأنها تعبر عنهم.

ومن الإفيهات التي نالت إعجاب المتابعين، عندما تحدث "حمادة" إسلام إبراهيم معبرا عن حزنه لخطوبة نادية شقيقه "سكر" نيللى كريم والذى يحبها كثيرا منذ الصغر ولكنها لا تبادله نفس الشعور، ليقنعه "عمر" آسر ياسين أنه لازم يقرب لها، ويقول له "لازم نكرهها في عمر الشريف ده"، ليرد حمادة أديك قلت أهو عمر الشريف هتبص ليه بقا لسيد زيان".

كما أبدى المتابعون إعجابهم أيضا بجمل لحمادة وهى "بتجيب تاريخ النصيبة من أولها، كيف نشأت النصيبة، تصدقي وتؤمني بالله؟ أنا مشفق على أحبالك الصوتية، أنا قلت لبستي الأحمر والاسترس وهتتغيري أتاري السواد من جوا"، وهذا الجمل يقولها حمادة في المسلسل لنجلاء "دنيا ماهر" لأنها دائما حزينة وكئيبة.

وخلال تخطيط "عمر" آسر ياسين لعملية نصب جديدة تنال إعجاب أفراد العصابة يقوله له حمادة: "مش معقول دي تكون خلايا مخ دي أكيد كافيار".









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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.