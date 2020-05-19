شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جواهر تنتهى من تسجيل أغنية "كلنا مع بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة جواهر من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "كلنا مع بعض"، كلمات عبد المنعم طه، وألحان مصطفى غنيم، توزيع أسامة كمال، وتتحدث الأغنية عن الأحداث التى يمر بها العالم أجمع من مواجهة لفيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى شاركت المطربة جواهر في عدد من الحفلات في بعض الدول العربية والأوروبية منها أمريكا وفرنسا ودبي والسودان، كما عرض لها عدد من الكليبات منها أغنية تحمل اسم "الساعة 6" وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سيد الشاعر، وألحان حمدى صديق، وتولى إخراج الكليب محمد أنيس وتم تصويره بأحد فنادق الإسكندرية، وكذلك فيديو كليب بعنوان "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد أحمد وألحان سيد الأسوانى، وتوزيع تامر صقر.