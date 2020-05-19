شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 26.. "كيلانى" يخدع "فتحى" ويعطيه طفلة مزيفة بدلا من "مريم" والان مع تفاصيل الخبر
وانتقل المشهد إلى "عبد المحسن" إدوارد الذى حرص على الذهاب الى "رضوان البرنس" محمد رمضان أثناء ذهابه إلى رضوان فى محاولة لإعطائه مبلغ 250 ألف جنيه بسبب خوفه منه، ولكن رفض "رضوان" طلب منه أن يغادر، فيما خرج شقيقه "عادل" أحمد داش من المنزل للبحث عن المخدرات، ولكن سرعان ما احتواه "رضوان" وسيطر عليه، فى محاولة منه لمعالجته من الإدمان.
وانتقل المشهد إلى مقابلة "فتحى" و"كيلانى" الذى أعطاه الطفلة داخل شوال وحصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه، وكانت المفاجأة أن "حمادة" محمد مهران كان يراقبهما ليعرف ماذا يحدث، واكتشف أن كيلانى أعطى "فتحى" طفلة مزيفة وليس ابنة رضوان، فيما اكتشف أيضا أن ابنة "رضوان" يربيها "الأسطى محمود" محمد جمعة.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل البرنس الحلقة 26.. "كيلانى" يخدع "فتحى" ويعطيه طفلة مزيفة بدلا من "مريم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.