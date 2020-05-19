شكرا لقرائتكم خبر عن أبو وزوجته نهال لهيطة يرزقان بمولودتهما الأولى "ليال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان "أبو" وزوجته نهال لهيطة بابنتهما الأولى، اللتان أطلقا عليها اسم "ليال"، حيث نشر أبو، صورة له مع طفلته الرضيعة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ليال.. أبو ليال".





وحرص عدد من الفنانين على تهنئة "أبو" بمولودته الجديدة، من خلال التعليقات على الصورة، حيث قال محمد محسن: "حبيبى ألف مبروك وتتربى فى عزك"، كما هنئه المخرج خضر محمد، قائلا: "بسم الله ما شاء الله، الله أكبر حبيبى، تتربى فى عزك".

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وكان النجم "أبو" صرح مؤخرا بانه يشعر بفقدان الحرية فى الظروف الأخيرة للحظر، ومنذ تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وأن المقارنة بين 2020 وأى عام يسبقه لن تكون منصفة، معربا عن تفاؤله لأن الأحداث والظروف الصعبة يأتى بعدها الفرج والخير للناس.

وأشار أبو، خلال حواره السابق فى برنامج "نجوم فى الحظر" على راديو إينرجى، إلى أنه مفتقد حريته فى الذهاب لأى مكان ومفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب ايجابى من الحظر، وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع أسرته الصغيرة بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.

وأضاف أبو أنه لم يحب الحفلات الأونلاين، ورأى أن على الجميع أن يهدأ قليلا، حتى إنه عاد لهوايته القديمة وهى القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه فى الحظر فقال إن المطبخ لم يستهوه، لكنه حول بلكونته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.