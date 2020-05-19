شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تصوير خالد النبوى مشهد المرافعة فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن الحلقة 26 من مسلسل "لما كنا صغيرين" مشهدا يترافع فيه ياسين "خالد النبوى" عن أخيه حسن "نبيل عيسى" وقد حرص النبوى والمخرج محمد علي، على تواجد أحد المحامين أثناء تصوير المشهد، وذلك لتجنب الوقوع فى أى خطأ قانونى.

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وحقق مسلسل «لما كنا صغيرين» رد فعل كبير خلال الموسم الرمضانى الحالي، وبينما تحدث البعض عن كون التمثيل أحد أهم أسباب نجاح العمل، وكذلك القصة والحبكة الدرامية وعدم اللجوء اللى المط والتطويل فى الأحداث وهو ما جعل المشاهد يواصل متابعه الحلقات يوميا دون ملل.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 وهو بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا ‏فى الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل‎.‎