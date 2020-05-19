شكرا لقرائتكم خبر عن مزورة النجاح.. تعرف على التهمة الموجهة لـ إريانا جراند وجاستين بيبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد إطلاق أغنية "stuck with u" لنجم البوب الكندي الشهير جاستين بيبر والنجمة العالمية أريانا جراند لاقت نجاحا كبيرا، إضافة إلى حصدها سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء، إلا أن محبى وعاشقي النجمين تفاجؤوا باتهامهما من قبل مغني الراب Tekashi 6ix9ine البالغ من العمر (24 عاما) بشراء المركز الأول على الرسم البيانى الأمريكى.

وادعى مغني الراب أن نجمى البوب قد اشترا عشرات الآلاف من نسخ أغنية الدويتو الخيرية " Stuck With U " لتعزيز موقعها على الرسم البياني "بيلبورد"، وهو ما جعل أغنية تيكاشي "Gooba" تتراجع للمستوى الثالث على الرسم البياني، وهو الخبر الذى تصدر الكثير من المواقع العالمية، وفى المقابل نفى كل من جراند وبيبر ومجمعو الرسوم البيانية بيلبورد " Billboard " المزاعم المذكورة.

وحسب موقع BBC فإن جاستين بيبر وصف اتهامات مغني الراب بأنها "كذبة"، بينما نصحته إريانا جراند بالتوقف لحظة "للتواضع". وبيلبورد الذى ينشر الرسوم البيانية في الولايات المتحدة نشر مقالا مطولا يشرح كل نقطة عن كيفية حساب المراكز وذلك لكي ينفي الاتهامات التي ادعاها مغنى الراب Tekashi 6ix9ine.