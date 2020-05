وفاة الممثل الفرنسي ميشيل بيكولي في حضن عائلته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:43 مساءً - فجع الوسط الفني الفرنسي والعالمي برحيل الممثل والمخرج السينمائي والمسرحي الفرنسي الكبير ميشيل بيكولي الذي أعلنت عائلته وفاته فجأة عن عمر يناهز ال94 عاماً إثر سكتة دماغية صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو أيار،وجاء إعلان عائلته بعد مرور أسبوع كامل على يوم وفاته الحقيقي الذي حدث يوم 12 مايو- أيار الجاري.

وقالت عائلته أنه توفيّ وهو بين أحضان زوجته لوديفين وولديه إينورد وميسيا.

وقد أرسل بيان وفاة الفنان الراحل بيكولي،أحد أهم أعمدة السينما الفرنسية العريقة لأكثر من نصف قرن، صديقه المقرب الرئيس السابق لمهرجان كان السينمائي، جيل جيكوب.

حقق بصمة خاصة له حظيت بثناء وتقدير كبير عندما عمل مع المخرج البوليسي المميز ألفريد هيتشكوك عام 1969 وظهر بأسلوب مميز بفيلمه "توباز".

وقدم ميشيل بيكولي الكثير من الروائع السينمائية ،فأطل بتميز أمام بريجيت باردو في "Contempt" عام 1963،وتألق بشكل رائع مع أيقونة السينما الفرنسية الحية كاترين دينوف في " Belle de Jour " عام 1967.واستمر بعطائه المميز لغاية سن متقدمة لعشقه الهائل للسينما،ولرغبته بمواصلة عطائه حتى آخر يوم من عمره،لكنه أعتزل السينما بعد فيلمه الأخير "We Have a Pope" عام 2011،ولم يعمل بالسينما منذ ذاك الوقت.

تألق واكتسب شهرته بعمله مع أفضل عباقرة السينما الفرنسية والعالمية مثل:لويس بونويل وجان لوك غودار وكلود شابرول،وماركو فيريري،وألفريد هيتشكوك وهنري جورج كلوزوت وجاك ريفيت ولويس مالي.

فاز الفنان الفرنسي الراحل ميشيل بيكولي بجوائز عالمية كثيرة أهمها:

جائزة أفضل ممثل عن فيلم "A Leap in the Dark" في مهرجان كان السينمائي بدورة عام 1980،وجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي لدورة عام 1982.

كما فاز فيلمه "السحر السري للبرجوازيين" "The Discreet Charm of the Bourgeoisie" بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في عام 1973.

وصفه أصدقاؤه ومعاصروه بأنه ممثل وإنسان حقيقي عميق،لدرجة أن أدوار بداياته الأولى الصغيرة كانت تتسم بالعمق وجمال الأداء ،لمنحه إياها واقعية ساحرة،وخفة ظل حقيقية موجودة في أعماقه.

ولد في باريس في ديسمبر 1927 لأم فرنسية وأب إيطالي،موسيقيين،والدته عازفة بيانو،ووالده عازف كمان،ونشأ في بيت موسيقي فني لكنه اختلف عن والديه بعشقه للسينما والتمثيل منذ بلوغه سن ال 19 من عمره،فاتجه إليها بحب،وحقق نجاحاً استثنائياً مذهلاً فيها رغم مباغتة الصلع له مبكراً،ظل أحد أوسم نجوم السينما الفرنسية .

وتزوح ثلاث مرات في حياته.