شاهد .. أحمد يستخدم حيلة ذكية ويحرم ستيفاني صليبا من الفوز في إغلب السقا

تبدأ الحلقة السادسة والعشرون من برنامج إغلب السقا باستضافة الفنانة ستيفاني صليبا واستطاع السقا أن ينال الفوز بالتحدي الأول "كرة القدم"، ورغم صعوبة التحدي الثاني إلا أن ستيفاني نالت الفوز.
وفاز السقا في التحدي الثالث "ناقصة إيه"، وأيضًا حقق السقا النصر في التحدي الرابع "أمشي عدل"، بينما استطاعت ستيفاني تحقيق النصر في التحدي الخامس.
وفي التحدي السادس والأخير "خلص الشريط" تغلب النجم أحمد السقا على النجمة ستيفاني صليبا، وبرنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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