ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد محسن​ أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مصطفى إبراهيم، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقي رفيق عدلي، مكساج وماستر أسامة الهندي، وتريات هشام مصطفى، غيتارات مصطفى أصلان، قانون شادي الجندي، وناي وكولة محمد عاطف.

وتم تصوير الأغنية على طريقة "الفيديو كليب"، بإستخدام لوحات الفنان طاهر عبد العظيم، ومن إخراج محمد خيري.

وكان آخر ألبومات محسن هو "حبايب زمان"، الذي صدر في عام 2017، ويضم 10 أغاني، تعاون فيها مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والعالم العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد محسن يطرح عمله الجديد "عطشان".. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.