بعد إرتباط 4 سنوات.. توبا بويوكستون تنفصل عن حبيبها أوموت أفيرجان

ميرنا وليد - بيروت - بعد علاقة عاطفية دامت لـ4 سنوات، إنفصلت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​، عن حبيبها رجل الأعمال ​أوموت أفيرجان​.

وكشفت معلومات صحفية أن توبا وأوموت إنفصلا منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ومن بعدها قررت توبا قضاء فترة الحجر المنزلي مع توأمها "مايا" و"توبراك"، على الرغم من أنها وأوموت نجحا في حل الخلافات، التي نشبت بينهما طوال هذه الفترة، إلا أنهما قررا كتابة نهاية قصة حبهما هذه المرة.

يُذكر أن توبا بدأت في مواعدة أوموت، الذي يصغرها بـ7 سنوات، بعد أيام على طلاقها من زوجها السابق الفنان التركي ​أنور صايلاك​، الذي إنفصلت عنه في حزيران/يونيو عام 2017، بعد 6 سنوات من الزواج.

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