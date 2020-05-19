نوال الزغبي: "علموا أولادكم أن الأشياء بقيمتها وليس بثمنها"

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ رسالة الى متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع اتلتواصل الإجتماعي.

وكتبت نوال: "علموا أولادكم أن الأشياء بقيمتها وليس بثمنها!! أن المال يشتري مرافقين ولا يشتري اصدقاء يشتري ارضا ولا يشتري وطنا يشتري منزلا ولا يشتري أسرة يشتري ذهبا ولا يشتري حبيبة.. نعم لمحو الامية"

وكانت نوال قد رأت أن قرار إنهاء العام الدراسي في لبنان لهذا العام، هو قرار صائب، خصوصاً لناحية عدم تعريض التلامذة للخطر، بسبب إنتشار فيروس كورونا، لأن صحتهم تبقى الأهم.

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