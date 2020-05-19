كين أوزموند نجم "Leave it On Beaver" يرحل عن 76 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأميركي ​كين أوزموند​، الذي إشتهر في السلسلة التلفزيونية المعروفة "Leave it On Beaver"، بشخصية المراهق الوغد، ذي الوجهين إيدي هاسكل، وهو دور لا ينسى، والذي أدى به لاحقاً إلى العمل ضابط شرطة، أمس عن عمر ناهز 76 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، من جراء مضاعفات مرض الإنسداد الرئوي المزمن، وأمراض الشرايين الطرفية.

وقد نعاه إبنه إيريك أوزموند، قائلاً: "كانت عائلته مجتمعة حوله حين فارق الحياة، كان محبوباً وأبا رائعاً بشكل لا يصدق، سنفتقده كثيراً".

كما نعاه قائد قسم الشرطة في لوس أنجلوس، ميشال مور، قائلاً: "ربما كان كين ممثلا تلفزيونياً معروفاً لكن دوره في الواقع كان ضابط شرطة في لوس أنجلوس، وهنا ترك الأثر الأكبر، فبعد دوره الناجح والأكثر شهرة على الإطلاق إختار حماية وخدمة سكان لوس أنجلوس، وأنا فخور بأنني كنت قادراً أن أصفه بشريك فرض القانون".

بدأ كين التمثل في عمر الـ4 سنوات بدور صامت، وأول دور ناطق له كان في عمر الـ9 سنوات، وهو متزوّج من ساندرا لي بورجي، ولديهما ولدان هما "كريستيان" و"إيريك".