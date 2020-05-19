أبو وزوجته يُرزقان بمولودتهما الأولى.. وهذا هو إسمها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رُزق ​الفنان المصري أبو​ وزوجته نهال لهيطة، بمولودتهما الأولى، والتي أسمياها "ليال".

ونشر أبو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع طفلته، وعلّق: "ليال.. ابو ليال".

"أبو" إشتهر بأغنية "3 دقات"، التي حقّقت نجاحاً باهراً وأصبحت من أهم الأغاني، بعد تخطيها الـ500 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وقد شاركته فيها الممثلة المصرية يسرا.

يُذكر أن آخر أعمال أبو فيديو كليب "عيش يا قلبي"، الذي صوّره في لبنان، وتحديداً في منطقة صور، مع المخرج اللبناني فادي حديد، وشاركه فيه الممثل اللبناني رفيق علي أحمد والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا.

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