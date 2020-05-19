شاهدوا باسل خياط وهو يقلّد خواكين فينيكس في "Joker".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدّر الممثل السوري ​باسل خياط​ حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تقليده ضحكة النجم ​خواكين فينيكس​ في فيلم "Joker"، خلال حلوله ضيفاً في برنامج "إغلب السقا"، الذي يقدّمه الممثل المصري أحمد السقا مع الإعلامية اللبنانية رزان مغربي.

وتفاعل المتابعون مع الضحكة التي قدمها خياط، لا سيّما أن البعض يُطلق عليه لقب "جوكر الدراما العربية"، فيما علق آخرون أن هذه الضحكة سبق وأن قدمها خياط في المسلسل المصري "30 يوم"، الذي شارك في بطولته إلى جانب الممثل المصري آسر ياسين.

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