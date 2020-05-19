كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود العسيلي: "أنا مش مغرور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الفنان محمود العسيلي الكلام المتداول الذي يزعم اتهامه بالغرور والطبقية بعد الشهرة،لافتًا: "كلام مش مظبوط خالص وأنا بني أدم طبيعي جدًا وكل اللي حواليا عارفين أني متغيرتش أبدًا".

وأشار محمود العسيلي خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن أي شخص يستطيع الوصول إليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن البعض يتعمل معه بشكل سئ، قائلاً:"الناس بتحاول توصلي بشكل فيه اقتحام للخصوصية".

يعد برنامج "شيخ الحارة"، من أفضل البرامج الحوارية التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

واستضافت إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل، سهير رمزي، إدوارد،عبد الباسط حمودة، صفية العمري، حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.