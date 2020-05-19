كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود العسيلي: "تامر حسني في حتة تانية عن باقي المطربين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان محمود العسيلى، أنه نجح في التمثيل من خلال مشاركته في فيلم "خليج نعمة"، لافتًا إلى أن الأدوار التي عرضت عليه بعد ذلك لم تكن مناسبة له، حيث قال: "أنا عارف أنا مركز في إيه ومش عايز ابقى مشتت وجربت خليج نعمة وأنا نجحت في التمثيل وقتها ويعتبر من الكلاسيك".

وتحدث محمود العسيلي خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي عن أسباب نجاح تامر حسني في التمثيل حيث قال: "من أقوى عوامل نجاح تامر حسني أنه شاطر في التمثيل وده فارق معاه جدًا ومتفوق بيه علينا كلنا، وهو في حته ومنطقة مختلفة عننا تمامًا كمغنيين".

يعد برنامج "شيخ الحارة"، من أفضل البرامج الحوارية التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

واستضافت إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل، سهير رمزي، إدوارد،عبد الباسط حمودة، صفية العمري، حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.