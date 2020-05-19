تراند اليوم : بسبب أبوهشيمة.. ياسمين صبري تشن هجوما على رامز

شنت الممثلة المصرية ياسمين صبري هجوما شرسا على رامز جلال بعدما اجتزأ تصريحاتها الخاصة بزوجها أحمد أبوهشيمة، أثناء عمل مونتاج برنامجه «رامز مجنون رسمي».

وقالت ياسمين صبري في لقاء متلفز (الإثنين): «عندما سألتني أروى عن أحمد أبوهشيمة«هل تحبين وسامته أم جدعنته؟» فكان ردي «أنا أحب فيه كل شيء.. وسامته وجدعنته ونجاحه في عمله وثقته في نفسه»، وهو ما تم حذفه أثناء بث الحلقة»، وأردفت: «حتى أنني قلت سيد الرجال». وأضافت ياسمين: «فوجئت عند مشاهدتي الحلقة أن رامز والقائمين على برنامجه قرروا أن يحذفوا كل كلماتي، بينما أبقوا على كلمة واحدة وهي «بيضحكني»». مشيرة إلى أن «هذا التصرف، غير المهني، أزعجني كثيرا من رامز جلال، ولم أجد تفسيرا واحدا لما فعله معي».

وتفاعل معجبو ياسمين صبري مع مقطع فيديو اللقاء، بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما برر بعضهم تصرف رامز بمحاولة حذف الإجابات غير المهمة، لكن البعض الآخر انتقد بشدة رامز وبرنامجه، معتبرينه مستفزا، ويكشف طبيعة شخصية رامز المريضة نفسياً!